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Турецкая Суперлига. Фенербахче – Бешикташ 2:2. Стамбульское дерби вышло на славу

Турция
(1 голосов)

Команды порадовали болельщиков голами и эмоциями

Турецкая Суперлига. Фенербахче – Бешикташ 2:2. Стамбульское дерби вышло на славу

Фейсбук Фенербахче/Автор невідомий

Новина українською

Турецкая Суперлига, 17-й тур

"Шокрю Сараджоглу" (Стамбул)

Главный арбитр: Фират Айдинус

"Фенербахче" - "Бешикташ" 2:2

Голы: Озил 14 (пен.), Бериша 30 – Жозеф 25, 29

"Фенербахче": Озер – Сердар, Ким, Новак – Осаи-Сэмюэл, Креспу, Зайц, Салай – Росси, Озил – Бериша

"Бешикташ": Дестаноглу - Розье, Уйсал, Вида, Йилмаз - Геззаль, Боздоган, Пьянич, Жозеф, Ларин - Бачуай

Предупреждения: Салай 74, Азиз 78 – Боздоган 43, Йылмаз 69, Бачуай 78, Озъякуп 88, Геззаль 90+1

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Бешикташ (Стамбул) Турецкая Суперлига
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