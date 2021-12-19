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Турецкая Суперлига. Фенербахче – Бешикташ 2:2. Стамбульское дерби вышло на славу
Команды порадовали болельщиков голами и эмоциями
Фейсбук Фенербахче/Автор невідомий
Турецкая Суперлига, 17-й тур
"Шокрю Сараджоглу" (Стамбул)
Главный арбитр: Фират Айдинус
"Фенербахче" - "Бешикташ" 2:2
Голы: Озил 14 (пен.), Бериша 30 – Жозеф 25, 29
"Фенербахче": Озер – Сердар, Ким, Новак – Осаи-Сэмюэл, Креспу, Зайц, Салай – Росси, Озил – Бериша
"Бешикташ": Дестаноглу - Розье, Уйсал, Вида, Йилмаз - Геззаль, Боздоган, Пьянич, Жозеф, Ларин - Бачуай
Предупреждения: Салай 74, Азиз 78 – Боздоган 43, Йылмаз 69, Бачуай 78, Озъякуп 88, Геззаль 90+1
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