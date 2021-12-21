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Фенербахче отправил в отставку главного тренера

Турция
(1 голосов)

Специалист во второй раз попрощался с турецким клубом

Фенербахче отправил в отставку главного тренера

Фото: fenerbahce.org

Новина українською

"Фенербахче" на своем официальном сайте объявил, что Витор Перрейра покинул пост главного тренера клуба.

Контракт со специалистом расторгнут по обоюдному согласию сторон.

53-летний наставник возглавил "Фенербахче" летом этого года. Соглашение было подписано на два сезона - до лета 2023 года. Напомним, что Перрейра уже тренировал "канареек" с 2015 по 2016 год.

После 17-ти туров команда занимает пятое место в чемпионате Турции, набрав 28 очков. От лидирующего "Трабзонспора" "Фенербахче" отстает на 14 очков.

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В статье: Витор Перейра Фенербахче (Стамбул)
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Источник:
ФК Фенербахче

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