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Фенербахче отправил в отставку главного тренера
Специалист во второй раз попрощался с турецким клубом
Фото: fenerbahce.org
"Фенербахче" на своем официальном сайте объявил, что Витор Перрейра покинул пост главного тренера клуба.
Контракт со специалистом расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Kamuoyuna Duyuru | Futbol A Takım Teknik Direktörümüz Vitor Pereira ile sözleşmesinin sonlandırılması konusunda anlaşma sağlanmış ve yollarımız ayrılmıştır.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 20, 2021
Kendisine bugüne kadar gösterdiği çaba ve çalışmalarından dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/pljRJVV3Tg
53-летний наставник возглавил "Фенербахче" летом этого года. Соглашение было подписано на два сезона - до лета 2023 года. Напомним, что Перрейра уже тренировал "канареек" с 2015 по 2016 год.
После 17-ти туров команда занимает пятое место в чемпионате Турции, набрав 28 очков. От лидирующего "Трабзонспора" "Фенербахче" отстает на 14 очков.
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