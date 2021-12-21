Фенербахче отправил в отставку главного тренера

"Фенербахче" на своем официальном сайте объявил, что Витор Перрейра покинул пост главного тренера клуба.

Контракт со специалистом расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Kamuoyuna Duyuru | Futbol A Takım Teknik Direktörümüz Vitor Pereira ile sözleşmesinin sonlandırılması konusunda anlaşma sağlanmış ve yollarımız ayrılmıştır.



Kendisine bugüne kadar gösterdiği çaba ve çalışmalarından dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/pljRJVV3Tg — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 20, 2021

53-летний наставник возглавил "Фенербахче" летом этого года. Соглашение было подписано на два сезона - до лета 2023 года. Напомним, что Перрейра уже тренировал "канареек" с 2015 по 2016 год.

После 17-ти туров команда занимает пятое место в чемпионате Турции, набрав 28 очков. От лидирующего "Трабзонспора" "Фенербахче" отстает на 14 очков.