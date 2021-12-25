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Йоахим Лев получил предложение из турецкой Суперлиги

Турция
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Йоахим Лев получил предложение из турецкой Суперлиги

Getty Images / Global Images Ukraine

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Экс-наставник сборной Германии Йоахим Лев думает над предложением стать главным тренером "Фенербахче". Об этом пишет авторитетный инсайдер Николо Скира.

Турки предложили 61-летнему немецкому специалисту контракт до 2024 года. Клуб ждет ответа от известного специалиста в ближайшее время.

Йоахим Лев тренировал сборную Германии с 2006 по 2021 год. Он выиграл Чемпионат мира и Кубок конфедераций, а также стал серебряным призером чемпионата Европы.

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В статье: Йоахим Лев Фенербахче (Стамбул) Национальная сборная Германии
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Источник:
Николо Скира

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