Йоахим Лев получил предложение из турецкой Суперлиги

Экс-наставник сборной Германии Йоахим Лев думает над предложением стать главным тренером "Фенербахче". Об этом пишет авторитетный инсайдер Николо Скира.

Турки предложили 61-летнему немецкому специалисту контракт до 2024 года. Клуб ждет ответа от известного специалиста в ближайшее время.

Йоахим Лев тренировал сборную Германии с 2006 по 2021 год. Он выиграл Чемпионат мира и Кубок конфедераций, а также стал серебряным призером чемпионата Европы.