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Трабзонспор и Истанбул расписали ничью. Видео обзор матча

Турция
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Трабзонспор продолжает лидировать с большим отрывом

Трабзонспор и Истанбул расписали ничью. Видео обзор матча

Новина українською

В главном поединке 19-го тура чемпионата Турции "Трабзонсор" и "Истанбул" не сумели определить победителя - команды расписали нулевую ничью. После этого тура "Трабзонспор" продолжает лидировать в турнирной таблице с 46 очками, у третьего "Истанбула" - 33 пункта.

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В статье: Трабзонспор (Трабзон) Истанбул ББ (Стамбул)
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