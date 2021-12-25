Трабзонспор и Истанбул расписали ничью. Видео обзор матча

В главном поединке 19-го тура чемпионата Турции "Трабзонсор" и "Истанбул" не сумели определить победителя - команды расписали нулевую ничью. После этого тура "Трабзонспор" продолжает лидировать в турнирной таблице с 46 очками, у третьего "Истанбула" - 33 пункта.

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Турция. Высшая лига, 19 тур

"Трабзонспор" - "Истанбул" 0:0