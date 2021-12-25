Турция
Турция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Трабзонспор и Истанбул расписали ничью. Видео обзор матча
Трабзонспор продолжает лидировать с большим отрывом
В главном поединке 19-го тура чемпионата Турции "Трабзонсор" и "Истанбул" не сумели определить победителя - команды расписали нулевую ничью. После этого тура "Трабзонспор" продолжает лидировать в турнирной таблице с 46 очками, у третьего "Истанбула" - 33 пункта.
Читайте такжеЯрмоленко заинтересовал лидера турецкой Суперлиги
Турция. Высшая лига, 19 тур
"Трабзонспор" - "Истанбул" 0:0
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Манчестер Сити продаст четырех игроков ради подписания Холанда
- Довбик: Серия А мне нравится больше всего
- Испанские СМИ отправляют Лунина в Англию
- Фенербахче отправил в отставку главного тренера
- Красотка дня. Свежеиспеченная невеста молодого защитника Руха. ФОТО
- Мальдивы? Не слышали! Бущан с Федецкий и экс-динамовцами отправился за зимнюю охоту. ФОТО
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...