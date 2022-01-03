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Дентиньо близок к подписанию контракта с турецким середняком
Форвард ведет переговоры с Газиантепспором
Фото: ФК Шахтер Донецк
Экс-хавбек "
Отмечается, что в услугах 32-летнего бразильца лично заинтересован технический директор "Газиантепа" Эрол Булут, и турецкая сторона уже провела первые переговоры с представителями Дентиньо.
В настоящий момент стороны близки к тому, чтобы ударить по рукам, и официально о трансфере может быть объявлено в ближайшее время.
Отметим, что на данный момент "Газиантеп" занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Турции.
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