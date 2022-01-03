Дентиньо близок к подписанию контракта с турецким середняком

Экс-хавбек " Шахтера " Дентиньо, который покинул донецкий клуб в конце минувшего года, близок к тому, чтобы продолжить карьеру в турецком "Газиантепе".

Отмечается, что в услугах 32-летнего бразильца лично заинтересован технический директор "Газиантепа" Эрол Булут, и турецкая сторона уже провела первые переговоры с представителями Дентиньо.

В настоящий момент стороны близки к тому, чтобы ударить по рукам, и официально о трансфере может быть объявлено в ближайшее время.

Отметим, что на данный момент "Газиантеп" занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Турции.