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Дентиньо близок к подписанию контракта с турецким середняком

Турция
(1 голосов)

Форвард ведет переговоры с Газиантепспором

Дентиньо близок к подписанию контракта с турецким середняком

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Экс-хавбек "Шахтера" Дентиньо, который покинул донецкий клуб в конце минувшего года, близок к тому, чтобы продолжить карьеру в турецком "Газиантепе".

Отмечается, что в услугах 32-летнего бразильца лично заинтересован технический директор "Газиантепа" Эрол Булут, и турецкая сторона уже провела первые переговоры с представителями Дентиньо.

В настоящий момент стороны близки к тому, чтобы ударить по рукам, и официально о трансфере может быть объявлено в ближайшее время.

Отметим, что на данный момент "Газиантеп" занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Турции.

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В статье: Дентиньо Газиантепспор
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Источник:
Haber 365

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
03.01.2022 в 18:08
Такое себе....
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