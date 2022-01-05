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Бешикташ в 9-й раз выиграл Суперкубок Турции. Вида вонзил победный
Переиграли Антальяспор в серии пенальти
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Бешикташ" переиграл "Антальяспор" в Суперкубке Турции(1:1, 4-2 по пенальти). В основное время дважды отличился Хатчинсон, один из мячей вколотив в свои ворота.
Победный гол в серии пенальти забил Домагой Вида. Хорват принес "Бешикташу" 9-й в истории Суперкубок Турции.
Этот Суперкубок стал первым для команды с 2006 года.
Трофей позволил сравнятся "Бешикташу" с "Трабзонспором" и "Фенербахче" – у команд по 9 Суперкубков. Абсолютным лидером остается "Галатасарай" с 16 чашами.
В турецкой суперлиге "Бешикташ" идет на 7 месте и отстает от лидирующего "Трабзонспора" на 18 очков.
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