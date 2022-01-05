Бешикташ в 9-й раз выиграл Суперкубок Турции. Вида вонзил победный

"Бешикташ" переиграл "Антальяспор" в Суперкубке Турции(1:1, 4-2 по пенальти). В основное время дважды отличился Хатчинсон, один из мячей вколотив в свои ворота.

Победный гол в серии пенальти забил Домагой Вида. Хорват принес "Бешикташу" 9-й в истории Суперкубок Турции.

Этот Суперкубок стал первым для команды с 2006 года.

Трофей позволил сравнятся "Бешикташу" с "Трабзонспором" и "Фенербахче" – у команд по 9 Суперкубков. Абсолютным лидером остается "Галатасарай" с 16 чашами.

В турецкой суперлиге "Бешикташ" идет на 7 месте и отстает от лидирующего "Трабзонспора" на 18 очков.