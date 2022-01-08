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Агент Виды рассказал, почему защитник отказался от перехода в клуб АПЛ
Дело в статусе команды
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Футбольный агент защитника "Бешикташа" Домагоя Виды Угур Авадан рассказал об интересе к его подопечному со стороны английского "Уотфорда":
"Если бы он был немного моложе, возможно, сказал бы, что я перейдет в АПЛ, но Вида – футболист, который играл в финале чемпионата мира. Он играл в Лиге чемпионов долгое время, так что теперь речь идет о карьере. Он – игрок, который сделал все, что мог. Он намерен играть в лучшей команде.
Сейчас главная цель "Уотфорда" – не вылететь в Чемпионшип. А Вида играл в "Динамо" 5 лет, где каждый год цель – бороться за чемпионство. Он играет в "Бешикташе", где на протяжении 4 лет каждый сезон боролся за титул. Другими словами, он футболист, который боролся за чемпионство 9 лет", – сказал Авадан.
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