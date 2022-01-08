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Бешикташ хотел арендовать Умтити, но защитник отказался
Французу комфортно в Барселоне
"Барселона" в очередной раз пыталась избавиться от французского защитника Самюэля Умтити. Клуб получил запрос об аренде футболиста от "Бешикташа", но 28-летний игрок не пожелал ехать в Турцию.
Боссы "блауграны" пришли к выводу, что избавиться от француза в январе будет сложно. Есть клубы, которые готовы арендовать Самюэля, но его зарплата в размере 9 млн евро в год делает такую сделку невозможной.
"Барселона" все еще надеется на предложение от "Ньюкасла", но конкретики по этому вопросу от английского клуба пока не было. Если так и продолжится, "сине-гранатовые" примут вариант, при котором Умтити уйдет в аренду, но каталонцы будут платить ему большую часть зарплаты.
В текущем сезоне центральный защитник вышел на поле в 1 матче "Барселоны" во всех турнирах.
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