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Бешикташ хотел арендовать Умтити, но защитник отказался

Турция
(1 голосов)

Французу комфортно в Барселоне

Бешикташ хотел арендовать Умтити, но защитник отказался

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Новина українською

"Барселона" в очередной раз пыталась избавиться от французского защитника Самюэля Умтити. Клуб получил запрос об аренде футболиста от "Бешикташа", но 28-летний игрок не пожелал ехать в Турцию.

Боссы "блауграны" пришли к выводу, что избавиться от француза в январе будет сложно. Есть клубы, которые готовы арендовать Самюэля, но его зарплата в размере 9 млн евро в год делает такую сделку невозможной.

"Барселона" все еще надеется на предложение от "Ньюкасла", но конкретики по этому вопросу от английского клуба пока не было. Если так и продолжится, "сине-гранатовые" примут вариант, при котором Умтити уйдет в аренду, но каталонцы будут платить ему большую часть зарплаты.

В текущем сезоне центральный защитник вышел на поле в 1 матче "Барселоны" во всех турнирах.

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В статье: Бешикташ (Стамбул) Барселона Самюэль Умтити
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Источник:
Diario Sport

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Комментарии (1)
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Барселиниус (землянин)
08.01.2022 в 14:30
Ну ещё бы, кто бы сомневался.. Вон какую ряху наел на каталонских харчах.
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