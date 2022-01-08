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Фенербахче хочет выручить за бывшего игрока Зари 5,5 млн евро
Луганчане тоже могли сделать такой бизнес
Фото: ФК Заря Луганск
Стамбульский "Фенербахче" не прочь продать Аллахьяра Сайядманеша, который последние полтора года играл в аренде за "Зарю", за 5,5 млн евро. Об этом сообщает Sabah.
Пока официальных предложений "желтым канарейкам" по иранцу не было, однако свой интерес к нему проявляли английский "Халл" и бельгийский "Андерлехт".
Правда, если достойной цены предложено не будет, то Аллахьяр останется в "Фенербахче".
Луганчане имели возможность выкупить нападающего за 3,5 млн евро, но не смогли воспользоваться такой опцией.
Отметим, что когда Сайадманеш переходил на правах аренды в "Зарю", то аналитический портал Transfermarkt оценивал его в 300 тысяч евро. Теперь же его ценник составляет 3 млн. евро. С октября 2020 по декабрь 2021 года иранец провел в составе луганцев 50 матчей, записав в свой актив 15 голов и семь ассистов.
Контракт Аллахьяра с "Фенербахче" действителен до лета 2024-го года.
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