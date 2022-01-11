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27 лет. Известный турецкий футболист погиб в ДТП

Турция
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Ужас

27 лет. Известный турецкий футболист погиб в ДТП

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня утром, 11 января, погиб игрок сборной Турции и "Коньяспора" Ахмет Йылмаз Чалык. Смерть наступила в результате ДТП, ему было всего 27 лет.

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Сообщается, что Чалык не справился с управлением автомобиля, его машина вылетела с трассы. Исполнитель ехал в авто один. От полученных травм Ахмет скончался на месте. На данный момент уже начато расследование.

Ахмет – воспитанник "Генчлербирлиги". В "Галатасарае" он дважды стал чемпионом Турции, после чего перешел в "Коньяспор". Выступал за сборные своей страны всех возрастов. В текущем сезоне он успел сыграть 18 матчей в чемпионате. За главную национальную команду провел 8 поединков и забил 1 гол.

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В статье: Ахмет Чалык Коньяспор (Конья)
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Источник:
ntvspor.net

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