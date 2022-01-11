27 лет. Известный турецкий футболист погиб в ДТП

Сегодня утром, 11 января, погиб игрок сборной Турции и "Коньяспора" Ахмет Йылмаз Чалык. Смерть наступила в результате ДТП, ему было всего 27 лет.

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Сообщается, что Чалык не справился с управлением автомобиля, его машина вылетела с трассы. Исполнитель ехал в авто один. От полученных травм Ахмет скончался на месте. На данный момент уже начато расследование.

Eski futbolcumuz Ahmet Çalık'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevdiklerine ve Türk spor camiasına başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/HscuK743Ft — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 11, 2022

Ахмет – воспитанник "Генчлербирлиги". В "Галатасарае" он дважды стал чемпионом Турции, после чего перешел в "Коньяспор". Выступал за сборные своей страны всех возрастов. В текущем сезоне он успел сыграть 18 матчей в чемпионате. За главную национальную команду провел 8 поединков и забил 1 гол.