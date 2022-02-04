Официально: Луис Адриано – игрок Антальяспора

"Антальяспор" подписал контракт с бразильским форвардом Луисом Адриано на 1,5 года. Пресс-служба "скорпионов" отмечает, что клуб рад приветствовать нового футболиста и желает ему успехов под красно-белым флагом. Команда подписала игрока бесплатно, в качестве свободного агента.

???? Hoş Geldin Luiz Adriano!



Kulübümüz Luiz Adriano ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz.#FraportTAVAntalyaspor pic.twitter.com/szM5eAk9nI — Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) February 3, 2022

В составе "Палмейраса" Адриано провел два с половиной года, выиграв два кубка Либертадорес. Напомним, что восемь лет бразилец отыграл за "Шахтер", став лучшим бомбардиром в истории донецкой команды. За донецкий клуб Луис отыграл 266 матчей, забил 130 голов и отдал 41 ассист.

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Напомним, играющий главный тренер команды из Антальи – 33-летний Нури Шахин. Ранее он выступал за "Вердер", дортмундскую "Боруссию", "Ливерпуль" "Реал" и "Фейеноорд".

"Антальяспор" сейчас идет на 17 месте в турецкой лиге, в зоне вылета. До спасительного 16 места – 2 очка.