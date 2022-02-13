В Турции вот-вот будет новый чемпион. Трабзонспор увеличил отрыв от второго места до 12 очков

Лидер чемпионата Турции "Трабзонспор" обыграл команду со второго места – "Коньяспор" со счетом 2:1. Оба гола хозяев забил один из лучших игроков чемпионата, босниец Эдин Вишча. Благодаря этой победе отрыв от преследователя увеличился до 12 очков.

Привычные гранды чемпионата Турции: "Истанбул Башакшехир", "Фенербахче", "Бешикташ" и "Галатасарай" проводят слабый сезон, располагаясь на 5, 6, 7 и 13 местах соответственно.

В этом сезоне у "Трабзонспора" уже 18 побед, 6 ничьих и всего 1 поражение, что равняется 60 очкам в 25 матчах. У "Коньяспора" 48 очков. До конца чемпионата осталось 13 туров.

Ранее клуб выигрывал турецкую Суперлигу 6 раз, все в период с 1976 по 1984 года.