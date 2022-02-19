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Луис Адриано забил первый гол в чемпионате Турции. Также за Антальяспор забил другой экс-игрок Шахтера
Также отличился экс-игрок Динамо Домагой Вида
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-нападающий "Шахтера", лучший бомбардир в его истории Луис Адриано, ныне являющийся игроком "Антальяспора", отличился первым мячом в чемпионате Турции. Нападающий забил в ворота аутсайдера чемпионата "Малатийя", поспособствовав победе своей команды 2:1.
Интересно, что второй мяч "Антальяспора" оформил еще один бразилец и экс-игрок "Шахтера" Фернандо. Ему ассистировал Луис Адриано.
Добавим, что Луис Адриано после "Шахтера" играл в чемпионатах Италии, России, Бразилии. К "Антальяспору" он присоединился в начале февраля 2022-го. Фернандо играл за "Шахтер в 2013-2015 годах, затем выступал в Италии, России и Китае. В январе текущего года стал игроком "Антальяспора".
Голы Адриано и Фернандо
Также стоит отметить, что в этом туре и в этот игровой день чемпионата Турции за "Бешикташ" отличился другой экс-представитель УПЛ Домагой Вида. Бывший защитник киевского "Динамо" принес победу "Бешикташу" 1:0 над "Алтаем".
Гол Виды
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