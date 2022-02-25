"Дети не должны жить в таком кошмаре". Пьянич - о ситуации в Украине

Полузащитник "Бешикташа" и сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич высказался по поводу событий на Украине.

"Я был совсем маленьким, когда понял, что означают сирены. Каждый раз, когда я их слышу, думаю о том, что пережили мои друзья.

Дети не должны жить в таком кошмаре" , - написал Пьянич в своем Twitter, прикрепив тег #остановите_войну (в оригинале #stopwar – прим.).