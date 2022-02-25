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"Дети не должны жить в таком кошмаре". Пьянич - о ситуации в Украине

Турция
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Боснийский игрок не смог остаться в стороне от событий в нашей стране

"Дети не должны жить в таком кошмаре". Пьянич - о ситуации в Украине

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Полузащитник "Бешикташа" и сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич высказался по поводу событий на Украине.

"Я был совсем маленьким, когда понял, что означают сирены. Каждый раз, когда я их слышу, думаю о том, что пережили мои друзья.

Дети не должны жить в таком кошмаре" , - написал Пьянич в своем Twitter, прикрепив тег #остановите_войну (в оригинале #stopwar – прим.).

Напомним, 24 февраля россия вероломно напала на Украину, нанеся ракетные удары по многим городам страны, в том числе и по Киеву. В настоящее время российские войска вторглись на территорию Украины с Севера, Юга и Востока. Вооруженные силы Украины дают ожесточенный отпор, противник несет значительные потери.

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В статье: Миралем Пьянич Бешикташ (Стамбул) война с Россией
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