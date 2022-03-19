Абрамович может купить клуб-аутсайдер турецкой Суперлиги

Российский бизнесмен Роман Абрамович намерен приобрести футбольный клуб в Турции. Он может выкупить "Гезтепе", который сейчас идет на 18 месте в чемпионате Турции.

Сообщается, что Абрамович воплотит свои планы в жизнь после продажи "Челси". Несмотря на это, данное соглашение заблокировано правительством Англии.

Напомним, что против московского олигарха ввели санкции из-за российской агрессии против Украины, а АПЛ отстранила его от управления "Челси".