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Абрамович может купить клуб-аутсайдер турецкой Суперлиги

Турция
(1 голосов)

Апетиты убавились

Абрамович может купить клуб-аутсайдер турецкой Суперлиги

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Российский бизнесмен Роман Абрамович намерен приобрести футбольный клуб в Турции. Он может выкупить "Гезтепе", который сейчас идет на 18 месте в чемпионате Турции.

Сообщается, что Абрамович воплотит свои планы в жизнь после продажи "Челси". Несмотря на это, данное соглашение заблокировано правительством Англии.

Напомним, что против московского олигарха ввели санкции из-за российской агрессии против Украины, а АПЛ отстранила его от управления "Челси".

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В статье: Роман Абрамович Челси (Лондон) Гезтепе война с Россией
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Источник:
Fotomac

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