Нашел замену Челси. Абрамович нацелился на покупку нового клуба

Роман Абрамович уже потерял контроль над "Челси" и целым рядом других ценных активов из-за персональных санкций.

Однако, российский олигарх не оставляет надежд прикупить себе новый клуб.

Турецкие СМИ сообщают, что бизнесмен нацелился на покупку местного клуба "Гёзтепе".

Эта новость появилась практически сразу после того, как огромная яхта миллиардера пришвартовалась в порту Бодрума.

Украинские активисты на лодке с флагом Украины пытались блокировать попытку судна войти в порт, но турецкая полиция встала на сторону друга путина.

Пока неизвестно, был ли сам Абрамович на борту.

Вторая яхта олигарха, которую он вывел из вод Великобритании, сейчас курсирует к югу от греческого острова Родос и тоже направляется в Турцию.

Если говорить о "Гёзтепе", то клуб сейчас располагается на 18-м месте в тублице Суперлиги.