СМИ: Оливье Тилль и Жерсон Родригес продолжат карьеру в турецком клубе

Очередные игроки временно покидают УПЛ.

Оливье Тилль и Жерсон Родригес продолжат карьеру в турецком клубе "Эюпсор". Об этом передает Fanatik. Сделка по двум игрока рассчитана до конца текущего сезона.

По данным источника, до последнего времени на обоих претендовал турецкий "Самсунспор", однако их сумел опередить "Эюпсор". Команда идет на пятом месте во втором турецком дивизионе.