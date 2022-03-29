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СМИ: Оливье Тилль и Жерсон Родригес продолжат карьеру в турецком клубе

Турция
(2 голосов)

Вторая лига турецкого футбола

СМИ: Оливье Тилль и Жерсон Родригес продолжат карьеру в турецком клубе

Фото: Александр Приходько

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Очередные игроки временно покидают УПЛ.

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Оливье Тилль и Жерсон Родригес продолжат карьеру в турецком клубе "Эюпсор". Об этом передает Fanatik. Сделка по двум игрока рассчитана до конца текущего сезона.

СМИ: Оливье Тилль и Жерсон Родригес продолжат карьеру в турецком клубе - изображение 1

СМИ: Оливье Тилль и Жерсон Родригес продолжат карьеру в турецком клубе - изображение 2

По данным источника, до последнего времени на обоих претендовал турецкий "Самсунспор", однако их сумел опередить "Эюпсор". Команда идет на пятом месте во втором турецком дивизионе.

Напомним, что первую половину сезона Жерсон также провел в аренде, будучи досрочно исключен из "Труа". Тилль выступает за "Ворсклу".

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В статье: Ворскла (Полтава) Динамо (Киев) Оливье Тилль Жерсон Родригес
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Источник:
Fanatik

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