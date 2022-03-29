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СМИ: Оливье Тилль и Жерсон Родригес продолжат карьеру в турецком клубе
Вторая лига турецкого футбола
Фото: Александр Приходько
Очередные игроки временно покидают УПЛ.
Оливье Тилль и Жерсон Родригес продолжат карьеру в турецком клубе "Эюпсор". Об этом передает Fanatik. Сделка по двум игрока рассчитана до конца текущего сезона.
По данным источника, до последнего времени на обоих претендовал турецкий "Самсунспор", однако их сумел опередить "Эюпсор". Команда идет на пятом месте во втором турецком дивизионе.
Напомним, что первую половину сезона Жерсон также провел в аренде, будучи досрочно
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