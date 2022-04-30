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Трабзонспор стал чемпионом Турции впервые за 38 лет

Турция
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Лишь в седьмой раз в своей истории

Трабзонспор стал чемпионом Турции впервые за 38 лет

Фото: NU.nl

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"Трабзонспор" сыграл вничью с "Антальяспором" со счетом 2:2 и стал чемпионом Турции в седьмой раз в своей истории. В последний раз клуб выигрывал золотые медали Супер Лиги 38 лет назад, в сезоне 1983/84.

"Трабзонспор" завоевал чемпионство за три тура до окончания чемпионата, с отрывом от второго "Фенербахче" в 9 очков. В личных матчах клуб из Трабзона однажды обыграл стамбульский клуб со счетом 3:1, и однажды сыграл вничью 1:1.

Другие традиционные контендеры чемпионата Турции, такие как "Бешикташ" и "Галатасарай", проводят слабый сезон. Они расположились на 9 и 12 местах в таблице соответственно.

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В статье: Трабзонспор (Трабзон) Чемпионат Турции
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