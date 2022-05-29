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Алексис Санчес может перейти в Галатасарай

Турция
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Контракт чилийца с Интером действует до лета 2023 года

Алексис Санчес может перейти в Галатасарай

Фото: talkSPORT

UA-Футбол
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Форвард миланского "Интера" Алексис Санчес может перейти в стамбульский "Галатасарай". По информации Fotomac, важную роль в переговорах играл советник президента клуба Луиш Кампуш. Сейчас же он покинул команду, и вероятность трансфера снизилась.

Как сообщается, переход зависит во многом от выборов президента клуба. Также от них зависит судьба главного тренера команды Доменека Торрента. Выборы пройдут 11 июня.

Действующий контракт чилийца с миланским "Интером" заканчивается через год – летом 2023. Алексис выступает за клуб с лета 2020 года. За два года Санчес сыграл 109 матчей, в которых он забил 20 голов и отдал 23 ассиста.

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В статье: Алексис Санчес Интер (Милан) Галатасарай (Стамбул)
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