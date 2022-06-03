Де Дзерби может возглавить турецкий гранд: названы условия

У главного тренера донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби появился еще один вариант продолжения карьеры.

42-летний итальянец может возглавить турецкий "Галатасарай", сообщает Ajansspor. По итогам минувшего сезона стамбульцы финишировали на 13-м месте в чемпионате Турции, поэтому в клубе грядут серьезные изменения.

В ближайшее время "Галатасарай" определится с новым президентом клуба. На этот пост претендуют два кандидата - Дурсун Озбек и Эшреф Хамамджиоглу, у каждого из которых своя избирательная программа и взгляды на развитие клуба в будущем.

В частности, 68-летний Хамамджиоглу новым главным тренером "Галатасарая" видит Де Дзерби, Руди Гарсия и Марко Розе. Отмечается, что с Дзерби уже начались предварительные переговоры.

Что касается Озбек, то он видит новым главным тренером стамбульцев легенду этого клуба 48-летнего Окана Бурука, последним местом работы которого был "Истанбул Башакшехир".

Напомним, ранее сообщалось, что Де Дзерби заинтересовал середняка Серии А.