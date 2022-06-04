Андреа Пирло может стать во главе клуба из Турции

Экс-тренер туринского "Ювентуса" Андреа Пирло может возглавить клуб из чемпионата Турции. Как сообщает журналист Альфредо Педулла, в легенде итальянского футбола заинтересован стамбульский "Фатих Карагюмрюк".

По информации инсайдера, договоренность между сторонами пока достигнута не была, однако Пирло не против работы в столице Турции. Преимуществом клуба является состав, а точнее большое количество итальянских и игравших в Серии А игроков. Среди них: форвард Фабио Борини, вигнер Янн Карамо, опорник Лукас Билья, защитник Давиде Бираски и голкипер Эмилиано Вивиано.

У Андреа Пирло всего один год работы на профессиональном уровне – с "Ювентусом". Тогда команда заняла 4 место в Серии А, а также победила в Кубке и Суперкубке Италии.