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Андреа Пирло может стать во главе клуба из Турции
У итальянца один сезон профессионального опыта работы, а также два трофея
Фото: khelnow
Экс-тренер туринского "Ювентуса" Андреа Пирло может возглавить клуб из чемпионата Турции. Как сообщает журналист Альфредо Педулла, в легенде итальянского футбола заинтересован стамбульский "Фатих Карагюмрюк".
По информации инсайдера, договоренность между сторонами пока достигнута не была, однако Пирло не против работы в столице Турции. Преимуществом клуба является состав, а точнее большое количество итальянских и игравших в Серии А игроков. Среди них: форвард Фабио Борини, вигнер Янн Карамо, опорник Лукас Билья, защитник Давиде Бираски и голкипер Эмилиано Вивиано.
У Андреа Пирло всего один год работы на профессиональном уровне – с "Ювентусом". Тогда команда заняла 4 место в Серии А, а также победила в Кубке и Суперкубке Италии.
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