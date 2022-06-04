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Андреа Пирло может стать во главе клуба из Турции

Турция
(1 голосов)

У итальянца один сезон профессионального опыта работы, а также два трофея

Андреа Пирло может стать во главе клуба из Турции

Фото: khelnow

UA-Футбол
Новина українською

Экс-тренер туринского "Ювентуса" Андреа Пирло может возглавить клуб из чемпионата Турции. Как сообщает журналист Альфредо Педулла, в легенде итальянского футбола заинтересован стамбульский "Фатих Карагюмрюк".

По информации инсайдера, договоренность между сторонами пока достигнута не была, однако Пирло не против работы в столице Турции. Преимуществом клуба является состав, а точнее большое количество итальянских и игравших в Серии А игроков. Среди них: форвард Фабио Борини, вигнер Янн Карамо, опорник Лукас Билья, защитник Давиде Бираски и голкипер Эмилиано Вивиано.

У Андреа Пирло всего один год работы на профессиональном уровне – с "Ювентусом". Тогда команда заняла 4 место в Серии А, а также победила в Кубке и Суперкубке Италии.

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В статье: Андреа Пирло Ювентус (Турин) Карагюмрюк
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bato34
04.06.2022 в 20:53
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