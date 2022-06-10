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Сделка на два года. Пирло возглавит клуб из чемпионата Турции

Турция
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Экс-наставник "Ювентуса" возобновит тренерскую карьеру

Сделка на два года. Пирло возглавит клуб из чемпионата Турции

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-наставник туринского "Ювентуса" Андреа Пирло в ближайшее время продолжит тренерскую карьеру в Турции.

43-летний итальянец близок к заключению сделки с турецким "Карагюмрюком". По информации инсайдера Николо Скира, контракт Пирло будет рассчитан до 2024 года.

Отметим, что специалист находился без работы после ухода из "Ювентуса" в мае прошлого года. Тогда команда заняла 4 место в Серии А, а также победила в Кубке и Суперкубке Италии.

Напомним, по итогам сезона-2021/22 "Карагюмрюк" финишировал восьмым в турецкой Суперлиге, набрав 57 зачетных пунктов в 38 матчах.

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В статье: Андреа Пирло Карагюмрюк
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