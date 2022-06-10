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СМИ: Де Дзерби может трудоустроиться в Турции

Турция
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В известном клубе, который переживает непростые времена

СМИ: Де Дзерби может трудоустроиться в Турции

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
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Роберто де Дзерби следующий сезон может начать в Турции. Об этом передает инсайдер Николо Скира.

По его данным, наставник "Шахтера" находится в списке претендентов на пост тренера "Галатасарая". Остальные детали неизвестны.

Контракт де Дзерби с "горняками" действителен до лета 2023-го года. Ранее сам специалист говорил, что ему разрешили искать новую команду.

Читайте такжеДе Дзерби: Не знаю, что будет в будущем - у меня есть разрешение на поиск новой команды

В последнем сезоне турецкого первенства "Галатасарай" занял 13-е место.

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В статье: Шахтер (Донецк) Галатасарай (Стамбул) Роберто Де Дзерби
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