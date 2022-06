СМИ: Де Дзерби может трудоустроиться в Турции

Роберто де Дзерби следующий сезон может начать в Турции. Об этом передает инсайдер Николо Скира.

По его данным, наставник "Шахтера" находится в списке претендентов на пост тренера "Галатасарая". Остальные детали неизвестны.

There also is Roberto #DeZerbi in #Galatasaray’s as possible new coach. #transfers