СМИ: Де Дзерби может трудоустроиться в Турции

Роберто де Дзерби следующий сезон может начать в Турции. Об этом передает инсайдер Николо Скира.

По его данным, наставник "Шахтера" находится в списке претендентов на пост тренера "Галатасарая". Остальные детали неизвестны.

Контракт де Дзерби с "горняками" действителен до лета 2023-го года. Ранее сам специалист говорил, что ему разрешили искать новую команду.

В последнем сезоне турецкого первенства "Галатасарай" занял 13-е место.