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СМИ: Де Дзерби может трудоустроиться в Турции
В известном клубе, который переживает непростые времена
Фото: ФК Шахтер
Роберто де Дзерби следующий сезон может начать в Турции. Об этом передает инсайдер Николо Скира.
По его данным, наставник "Шахтера" находится в списке претендентов на пост тренера "Галатасарая". Остальные детали неизвестны.
There also is Roberto #DeZerbi in #Galatasaray’s as possible new coach. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 10, 2022
Контракт де Дзерби с "горняками" действителен до лета 2023-го года. Ранее сам специалист говорил, что ему разрешили искать новую команду.
В последнем сезоне турецкого первенства "Галатасарай" занял 13-е место.
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