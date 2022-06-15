Фонсека может возглавить гранд турецкого чемпионата

Экс-наставник донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека может возглавить турецкий "Галатасарай".

Как сообщает портал Ajansspor, новый президент клуба уже вышел на контакт с итальянским специалистом и провел переговоры.

Раньше была информация, что 49-летний Паулу может подписать контракт с "Лиллем".

Напомним, последним местом работы Фонсеки была римская "Рома". Специалист покинул состояние "волков" летом 2021 года.