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Фонсека может возглавить гранд турецкого чемпионата
Ранее в СМИ говорили за "Лилль"
Фото: ФК Рома
Экс-наставник донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека может возглавить турецкий "Галатасарай".
Как сообщает портал Ajansspor, новый президент клуба уже вышел на контакт с итальянским специалистом и провел переговоры.
Раньше была информация, что 49-летний Паулу может подписать контракт с "Лиллем".
Напомним, последним местом работы Фонсеки была римская "Рома". Специалист покинул состояние "волков" летом 2021 года.
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Источник:Ajansspor
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