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Клуб-новичок, президент-барыга и мини-Италия. Куда уехал Андреа Пирло

Турция
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Рассказываем о клубе, в котором оказался итальянский тренер

Клуб-новичок, президент-барыга и мини-Италия. Куда уехал Андреа Пирло

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Павло Кушнєрук Автор UA-Футбол
Новина українською

Почти год назад "Ювентус" уволил Андреа Пирло. Несмотря на победу в кубке и Суперкубке Италии, у легендарного полузащитника откровенно не пошло. Туринцы, лишенные четкой стратегии и сугубо зависимые от индивидуальных качеств конкретных исполнителей, с горем пополам квалифицировались в Лигу чемпионов 2021/22 (напомним, не без помощи "Наполи").

В дальнейшем Пирло периодически "светился" в прессе, сватался в "Специю" и "Дженоа" и вот сейчас неожиданно вынырнул в Турции. Еще и, казалось бы, где - в клубе со сложным названием. "Фатих Карагюмрюк" - что это вообще такое?

Шестая команда Стамбула с импульсивным президентом-барыгой

"Фатих Карагюмрюк" базируется в одноименном районе Стамбула (его европейская часть) и выступает на "Олимпийском". Поскольку родной стадион команды рассчитан всего на 12 тысяч мест и не соответствует стандартам Суперлиги, "красно-черные" вынужденно переехали на культовую арену, где в 2005 столкнулись "Милан" и "Ливерпуль", а в 2023 пройдет еще один финал ЛЧ.

Почти все время своего существования "Фатих Карагюмрюк" находился в низших дивизионах страны (за исключением непродолжительного отрезка в 60-х и сезона 1983/84) и новейшей истории, связанной с повышением в элиту, полностью обязан владельцу Сулейману Хурма. Этот 57-летний функционер — не последний человек в турецком футболе и на момент приобретения клуба летом 2018 мог похвастаться солидным бэкграундом.

До "Карагюмрюка" Хурма работал менеджером и спортивным директором в таких клубах как "Трабзонспор", "Самсуноспор" и "Кейсериспор". Главная изюминка Сулеймана — умение торговаться, благодаря чему он и сделал имя: например, среди его успехов — трансферы Мехмета Топуза или Нордина Амбрабата (оба игрока достались "Кейсериспору" за копейки и в будущем пополнили бюджет на 17,6 миллионов евро).

Клуб-новичок, президент-барыга и мини-Италия. Куда уехал Андреа Пирло - изображение 1

2015 год. Хурма подписывает Ндамэ Ндойе для Трабзонспора

Благодаря подобным операциям Хурма "набил" приличный капитал и в упор взялся за "Карагюмрюк". Точечные финансовые вливания дали положительный импульс и в 2020-м "красно-черные" вернулись в Суперлигу - впервые за 36 лет. Более того, коллектив справился с вызовом и закрепился — дважды подряд финишировал на восьмой строчке турнирной таблицы.

Здесь можно было бы похвалить президента, если бы не его вспыльчивость — во-первых, он привык менять тренеров, как перчатки. За время руководства Хурма было назначено 8 специалистов, среди которых Волкан Демирель. Во-вторых, любит конфликтовать, оставляя после себя репутационное пожарище. Сцепиться в словесной перепалке с арбитром, обозвать его безбожной собакой и получить 150-дневное отстранение от футбола, или стать в позу и поссориться из-за распределения телеправ с коллегами - обычное поведение Сулеймана. Понятно, почему Пирло согласовал только годовой контракт и по каким причинам пресса и фанаты с насмешкой называют "Фатих Карагюмрюк" "шестой командой Стамбула" - после "Фенербахче", "Галатасарая", "Бешикташа", "Истанбула" и "Касимпаши".

Любовь к Италии и свободным агентам

Хурма является поклонником Серии А и тянет в свой проект все, что связано с Италией. Журналисты неоднократно спрашивали, откуда взялась такая любовь, и здесь президент пытается быть дипломатическим:

"Италия – для нас подходящая. Она подходит для футбола, демонстрируемого в Турции. Чемпионат на очень хорошем тактическом уровне. Там футболист знает, как играть, ничего не говоря. Они квалифицированы, особенно с учетом обороны. Вот где лучшие нападающие мира, лучшие защитники, лучшие вратари. Этим руководствовался наш выбор. Та же Премьер-лига очень дорогая лига. Оттуда не легко достать игроков. Потому что игроки, даже никогда не игравшие в АПЛ, или не находившиеся на высоком уровне, стоят слишком дорого".

Хурма хочет видеть "Карагюмрюк" тактически подкованным, но действительно фанатеет от всего итальянского - до Пирло у руля команды был такой себе Франческо Фариоли. Человеку без самостоятельного опыта, профессиональным максимумом которого был статус ассистента в "Аланьяспоре", доверили задачу не просто сохранить прописку, но и смотреть в сторону еврокубковой зоны. Ничего экстраординарного не получилось – Фариоли метался между 9-11 местом и в декабре 2021-го был выставлен за дверь (сейчас полноценно руководит "Аланьяспором", с которым едва не протиснулся в Лигу конференций).

Клуб-новичок, президент-барыга и мини-Италия. Куда уехал Андреа Пирло - изображение 2

Лукас Кастро, Лукас Билья, Эмилиано Вивиано, Фабио Борини, Андреа Бертолаччи, Мехди Бенатия, Райан Бания, Давиде Бираски и еще ряд ноунеймов из Серии Б — все эти люди выступали на Апеннинах. И, конечно, приезжают в качестве свободных агентов или арендованных — Хурма не спешит тратить собственные средства (за все годы президент вложил в покупку чуть больше 360 тысяч евро).

Он наоборот придерживается стратегии "подбери хлам, раскрути его и продай как можно дороже" - именно так в клубе появились "списанные" Эмре Мор, бывший динамовец Джермейн Лэнс, Ахмед Муса, Кемаль Адеми и другие игроки, чья карьера заметно затормозила. И в этом есть определенная выгода — выжимаешь из футболистов максимум и пытаешься найти потенциального покупателя. Именно таким образом "Карагюмрюк" обогатился на 5,5 миллионов евро - вроде бы и не много, но здесь надо обладать настоящим талантом, чтобы продать откровенный хлам.

Клуб-новичок, президент-барыга и мини-Италия. Куда уехал Андреа Пирло - изображение 3

Узнаете Лэнса?

Учитывая все составляющие, подозреваем, что Андреа Пирло пошел на большую авантюру. Итальянец рассказывает, что рад приглашению от "Карагюмрюка", но против него играет много факторов - нетерпеливый президент, который хочет все и сразу, постоянные пертурбации в составе (каждые сезон приходит добрый десяток имен и не задерживается), специфический футбол, менталитет и не совсем честное судейство. Суперлига славится горячим характером и скандалами, трешевыми для более цивилизованной Европы; в то же время, Пирло пока не доказал, что умеет качественно работать в состоянии постоянного стресса.

Если на родине Андреа просто провалился, то рискует поставить жирную точку. Хурма стремится заработать имиджевые баллы и привлечь внимание, а вот на кону Пирло возможно все его будущее как тренера.

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