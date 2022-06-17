Клуб-новичок, президент-барыга и мини-Италия. Куда уехал Андреа Пирло

Почти год назад "Ювентус" уволил Андреа Пирло. Несмотря на победу в кубке и Суперкубке Италии, у легендарного полузащитника откровенно не пошло. Туринцы, лишенные четкой стратегии и сугубо зависимые от индивидуальных качеств конкретных исполнителей, с горем пополам квалифицировались в Лигу чемпионов 2021/22 (напомним, не без помощи "Наполи").

В дальнейшем Пирло периодически "светился" в прессе, сватался в "Специю" и "Дженоа" и вот сейчас неожиданно вынырнул в Турции. Еще и, казалось бы, где - в клубе со сложным названием. "Фатих Карагюмрюк" - что это вообще такое?

Шестая команда Стамбула с импульсивным президентом-барыгой

"Фатих Карагюмрюк" базируется в одноименном районе Стамбула (его европейская часть) и выступает на "Олимпийском". Поскольку родной стадион команды рассчитан всего на 12 тысяч мест и не соответствует стандартам Суперлиги, "красно-черные" вынужденно переехали на культовую арену, где в 2005 столкнулись "Милан" и "Ливерпуль", а в 2023 пройдет еще один финал ЛЧ.

Почти все время своего существования "Фатих Карагюмрюк" находился в низших дивизионах страны (за исключением непродолжительного отрезка в 60-х и сезона 1983/84) и новейшей истории, связанной с повышением в элиту, полностью обязан владельцу Сулейману Хурма. Этот 57-летний функционер — не последний человек в турецком футболе и на момент приобретения клуба летом 2018 мог похвастаться солидным бэкграундом.

До "Карагюмрюка" Хурма работал менеджером и спортивным директором в таких клубах как "Трабзонспор", "Самсуноспор" и "Кейсериспор". Главная изюминка Сулеймана — умение торговаться, благодаря чему он и сделал имя: например, среди его успехов — трансферы Мехмета Топуза или Нордина Амбрабата (оба игрока достались "Кейсериспору" за копейки и в будущем пополнили бюджет на 17,6 миллионов евро).

2015 год. Хурма подписывает Ндамэ Ндойе для Трабзонспора

Благодаря подобным операциям Хурма "набил" приличный капитал и в упор взялся за "Карагюмрюк". Точечные финансовые вливания дали положительный импульс и в 2020-м "красно-черные" вернулись в Суперлигу - впервые за 36 лет. Более того, коллектив справился с вызовом и закрепился — дважды подряд финишировал на восьмой строчке турнирной таблицы.

Здесь можно было бы похвалить президента, если бы не его вспыльчивость — во-первых, он привык менять тренеров, как перчатки. За время руководства Хурма было назначено 8 специалистов, среди которых Волкан Демирель. Во-вторых, любит конфликтовать, оставляя после себя репутационное пожарище. Сцепиться в словесной перепалке с арбитром, обозвать его безбожной собакой и получить 150-дневное отстранение от футбола, или стать в позу и поссориться из-за распределения телеправ с коллегами - обычное поведение Сулеймана. Понятно, почему Пирло согласовал только годовой контракт и по каким причинам пресса и фанаты с насмешкой называют "Фатих Карагюмрюк" "шестой командой Стамбула" - после "Фенербахче", "Галатасарая", "Бешикташа", "Истанбула" и "Касимпаши".

Любовь к Италии и свободным агентам

Хурма является поклонником Серии А и тянет в свой проект все, что связано с Италией. Журналисты неоднократно спрашивали, откуда взялась такая любовь, и здесь президент пытается быть дипломатическим:

"Италия – для нас подходящая. Она подходит для футбола, демонстрируемого в Турции. Чемпионат на очень хорошем тактическом уровне. Там футболист знает, как играть, ничего не говоря. Они квалифицированы, особенно с учетом обороны. Вот где лучшие нападающие мира, лучшие защитники, лучшие вратари. Этим руководствовался наш выбор. Та же Премьер-лига очень дорогая лига. Оттуда не легко достать игроков. Потому что игроки, даже никогда не игравшие в АПЛ, или не находившиеся на высоком уровне, стоят слишком дорого".

Хурма хочет видеть "Карагюмрюк" тактически подкованным, но действительно фанатеет от всего итальянского - до Пирло у руля команды был такой себе Франческо Фариоли. Человеку без самостоятельного опыта, профессиональным максимумом которого был статус ассистента в "Аланьяспоре", доверили задачу не просто сохранить прописку, но и смотреть в сторону еврокубковой зоны. Ничего экстраординарного не получилось – Фариоли метался между 9-11 местом и в декабре 2021-го был выставлен за дверь (сейчас полноценно руководит "Аланьяспором", с которым едва не протиснулся в Лигу конференций).

Лукас Кастро, Лукас Билья, Эмилиано Вивиано, Фабио Борини, Андреа Бертолаччи, Мехди Бенатия, Райан Бания, Давиде Бираски и еще ряд ноунеймов из Серии Б — все эти люди выступали на Апеннинах. И, конечно, приезжают в качестве свободных агентов или арендованных — Хурма не спешит тратить собственные средства (за все годы президент вложил в покупку чуть больше 360 тысяч евро).

Он наоборот придерживается стратегии "подбери хлам, раскрути его и продай как можно дороже" - именно так в клубе появились "списанные" Эмре Мор, бывший динамовец Джермейн Лэнс, Ахмед Муса, Кемаль Адеми и другие игроки, чья карьера заметно затормозила. И в этом есть определенная выгода — выжимаешь из футболистов максимум и пытаешься найти потенциального покупателя. Именно таким образом "Карагюмрюк" обогатился на 5,5 миллионов евро - вроде бы и не много, но здесь надо обладать настоящим талантом, чтобы продать откровенный хлам.

Узнаете Лэнса?

Учитывая все составляющие, подозреваем, что Андреа Пирло пошел на большую авантюру. Итальянец рассказывает, что рад приглашению от "Карагюмрюка", но против него играет много факторов - нетерпеливый президент, который хочет все и сразу, постоянные пертурбации в составе (каждые сезон приходит добрый десяток имен и не задерживается), специфический футбол, менталитет и не совсем честное судейство. Суперлига славится горячим характером и скандалами, трешевыми для более цивилизованной Европы; в то же время, Пирло пока не доказал, что умеет качественно работать в состоянии постоянного стресса.

Если на родине Андреа просто провалился, то рискует поставить жирную точку. Хурма стремится заработать имиджевые баллы и привлечь внимание, а вот на кону Пирло возможно все его будущее как тренера.