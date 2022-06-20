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Соперник Динамо в Лиге чемпионов подписал португальского вингера
Турецкий клуб арендует 27-летнего игрока
Брума
"Фенербахче" объявил об аренде вингера "ПСВ" Брумы. Эту информацию турецкий клуб обнародовал на своем официальном сайте.
Соперник "Динамо" по квалификации Лиги чемпионов взял в аренду 27-летнего португальца на год с правом выкупа.
В прошлом сезоне Брума в 46 матчах забил десять голов и отдал четыре результативных передачи.
"Фенербахче" будет противостоять "Динамо" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов. Первая игра пройдет 19 июля.
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Источник:Сайт Фенербахче
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