Соперник Динамо в Лиге чемпионов подписал португальского вингера

"Фенербахче" объявил об аренде вингера "ПСВ" Брумы. Эту информацию турецкий клуб обнародовал на своем официальном сайте.

Соперник "Динамо" по квалификации Лиги чемпионов взял в аренду 27-летнего португальца на год с правом выкупа.

В прошлом сезоне Брума в 46 матчах забил десять голов и отдал четыре результативных передачи.

"Фенербахче" будет противостоять "Динамо" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов. Первая игра пройдет 19 июля.