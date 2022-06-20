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Соперник Динамо в Лиге чемпионов подписал португальского вингера

Турция
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Турецкий клуб арендует 27-летнего игрока

Соперник Динамо в Лиге чемпионов подписал португальского вингера

Брума

Новина українською

"Фенербахче" объявил об аренде вингера "ПСВ" Брумы. Эту информацию турецкий клуб обнародовал на своем официальном сайте.

Соперник "Динамо" по квалификации Лиги чемпионов взял в аренду 27-летнего португальца на год с правом выкупа.

В прошлом сезоне Брума в 46 матчах забил десять голов и отдал четыре результативных передачи.

"Фенербахче" будет противостоять "Динамо" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов. Первая игра пройдет 19 июля.

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В статье: Фенербахче (Стамбул) ПСВ (Эйндховен) Брума
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