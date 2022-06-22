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Турецкий клуб остался без главного тренера
Специалист проработал в клубе шесть месяцев
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Галатасарая" Доменек Торрент принял решение покинуть турецкий клуб, сообщает официальный сайт команды.
Срок соглашения 59-летнего испанского специалиста истёк, а о новом контракте стороны не стали договариваться. Также стамбульский клуб покидают и его помощники.
Напомним, что Торрент возглавил "Галатасарай" в январе 2022 года. Под его руководством команда провела 20 матчей (7 побед, 5 ничьих, 8 поражений). В сезоне-2021/22 стамбульские "львы" финишировали лишь на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата Турции.
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