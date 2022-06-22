Турецкий клуб остался без главного тренера

Главный тренер "Галатасарая" Доменек Торрент принял решение покинуть турецкий клуб, сообщает официальный сайт команды.

Срок соглашения 59-летнего испанского специалиста истёк, а о новом контракте стороны не стали договариваться. Также стамбульский клуб покидают и его помощники.

Напомним, что Торрент возглавил "Галатасарай" в январе 2022 года. Под его руководством команда провела 20 матчей (7 побед, 5 ничьих, 8 поражений). В сезоне-2021/22 стамбульские "львы" финишировали лишь на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата Турции.