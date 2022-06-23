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СМИ: Шахтер отверг предложение Трабзонспора по ключевому защитнику
Однако это не конец истории
shakhtar.com
Турецкий "Трабзонспор" этим летом хочет переманить к себе бразильца Марлона. Это их ключевая трансферная цель.
По данным Bursa Hakimiyet, "Шахтер" отверг несколько предложений турецкой стороны, однако те не планируют останавливаться. "Бордово-голубые" хотят арендовать футболиста на год, пользуясь временным разрешением от ФИФА, которое наступает после 30-го июня.
Правда, до этого времени турки еще готовы провести переговоры с "Шахтером". Они планируют договориться об аренде на сезон с возможностью последующего выкупа.
Ранее сообщалось, что Марлона может
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