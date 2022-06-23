СМИ: Шахтер отверг предложение Трабзонспора по ключевому защитнику

Турецкий "Трабзонспор" этим летом хочет переманить к себе бразильца Марлона. Это их ключевая трансферная цель.

По данным Bursa Hakimiyet, "Шахтер" отверг несколько предложений турецкой стороны, однако те не планируют останавливаться. "Бордово-голубые" хотят арендовать футболиста на год, пользуясь временным разрешением от ФИФА, которое наступает после 30-го июня.

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Правда, до этого времени турки еще готовы провести переговоры с "Шахтером". Они планируют договориться об аренде на сезон с возможностью последующего выкупа.