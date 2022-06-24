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Жедсон Фернандеш стал полноценным игроком турецкого клуба
24-летний португалец определился с новым клубом
Фото: bjk.com.tr
"Бешикташ" на своем официальном сайте объявил о переходе полузащитника Жедсона Фернандеша.
23-летний португалец подписал с турецким клубом полноценный контракт, рассчитанный на четыре сезона с возможностью продления еще на один год. Напомним, что вторую половину прошлого сезона он провел в аренде в "Ризеспоре", а его контракт принадлежал "Бенфике".
В минувшем сезоне он провел 11 матчей в турецкой Суперлиге, отметившись тремя забитыми мячом и тремя результативными передачами. Ныне оценочная стоимость Жедсона на Transfermarkt составляет 6,5 миллиона.
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