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Жедсон Фернандеш стал полноценным игроком турецкого клуба

Турция
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24-летний португалец определился с новым клубом

Жедсон Фернандеш стал полноценным игроком турецкого клуба

Фото: bjk.com.tr

Новина українською

"Бешикташ" на своем официальном сайте объявил о переходе полузащитника Жедсона Фернандеша.

23-летний португалец подписал с турецким клубом полноценный контракт, рассчитанный на четыре сезона с возможностью продления еще на один год. Напомним, что вторую половину прошлого сезона он провел в аренде в "Ризеспоре", а его контракт принадлежал "Бенфике".

В минувшем сезоне он провел 11 матчей в турецкой Суперлиге, отметившись тремя забитыми мячом и тремя результативными передачами. Ныне оценочная стоимость Жедсона на Transfermarkt составляет 6,5 миллиона.

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В статье: Бешикташ (Стамбул) Бенфика (Лиссабон) Жедсон Фернандеш
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Источник:
ФК Бешикташ

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