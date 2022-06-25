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Будущий соперник Динамо в Лиге чемпионов стремится подписать нападающего Реала

Турция
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Турецкий клуб планирует серьезно усилиться

Будущий соперник Динамо в Лиге чемпионов стремится подписать нападающего Реала

Мариано Диас

Новина українською

Нападающий "Реала" Мариано Диас входит в сферу интересов "Фенербахче". Об этом сообщает издание As.

Будущий соперник "Динамо" в Лиге чемпионов стремится усилить свой состав 28-летним форвардом.

Отметим, что контракт Диаса с "Реалом" рассчитан до лета 2023 года.

В прошлом сезоне Мариано отыграл 11 матчей за королевский клуб, в которых отличился голом и результативной передачей.

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Реал (Мадрид) Мариано Диас
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Источник:
As

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