  1. UA-Футбол ⚽
  2. Турция
  3. Соперник Динамо в Лиге чемпионов хочет подписать известного итальянского форварда
В тренде
Турция
Турция

Турция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Соперник Динамо в Лиге чемпионов хочет подписать известного итальянского форварда

Турция
(1 голосов)

Клуб ищет усиление атакующей линии

Соперник Динамо в Лиге чемпионов хочет подписать известного итальянского форварда

Фото - The Independent

Новина українською

Нападающий "Торино" Андреа Белотти входит в сферу интересов турецкого "Фенербахче". Итальянца для усиления атаки предложил сам наставник турецкого клуба Жорже Жезуш.

В 22 матчах прошлого розыгрыша Серии А футболист забил 8 голов и сделал 1 ассист. Его контракт с "Торино" заканчивается 30 июня. Тransfermarkt оценивает Андреа в 20 миллионов евро.

Как известно, клуб из Турции сыграет с "Динамо" в рамках квалификации в ЛЧ сезона 2022/23. Матчи состоятся в польском Лодзи и Стамбуле.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Фенербахче (Стамбул) Торино (Турин) Андреа Белотти
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Fotomac

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде