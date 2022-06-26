Соперник Динамо в Лиге чемпионов хочет подписать известного итальянского форварда

Нападающий "Торино" Андреа Белотти входит в сферу интересов турецкого "Фенербахче". Итальянца для усиления атаки предложил сам наставник турецкого клуба Жорже Жезуш.

В 22 матчах прошлого розыгрыша Серии А футболист забил 8 голов и сделал 1 ассист. Его контракт с "Торино" заканчивается 30 июня. Тransfermarkt оценивает Андреа в 20 миллионов евро.

Как известно, клуб из Турции сыграет с "Динамо" в рамках квалификации в ЛЧ сезона 2022/23. Матчи состоятся в польском Лодзи и Стамбуле.