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Соперник Динамо в Лиге чемпионов хочет подписать известного итальянского форварда
Клуб ищет усиление атакующей линии
Фото - The Independent
Нападающий "Торино" Андреа Белотти входит в сферу интересов турецкого "Фенербахче". Итальянца для усиления атаки предложил сам наставник турецкого клуба Жорже Жезуш.
В 22 матчах прошлого розыгрыша Серии А футболист забил 8 голов и сделал 1 ассист. Его контракт с "Торино" заканчивается 30 июня. Тransfermarkt оценивает Андреа в 20 миллионов евро.
Как известно, клуб из Турции сыграет с "Динамо" в рамках квалификации в ЛЧ сезона 2022/23. Матчи состоятся в польском Лодзи и Стамбуле.
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