Усиление перед Динамо. Фенербахче подписал экс-игрока Боруссии Д

"Фенербахче продолжает усиливать свой состав перед матчами с киевским "Динамо" в Лиге чемпионов. Стамбульский клуб договорился с "Карагюмрюком" о переходе 24-летнего вингера Эмре Мора, сообщает пресс-служба "канареек".

В сезоне-2021/22 Эмре Мор провел 26 матчей во всех турнирах за "Фатих Карагумрюк", в которых отметился 6 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.

Ранее турецкий игрок выступал играл в таких клубах, как греческий "Олимпиакос", датский "Норшелланнд", турецкий "Галатасарай", испанская "Сельта" и немецкая "Боруссия" из Дортмунда.

Как известно, "Фенербахче" сыграет с "Динамо" в рамках квалификации в ЛЧ сезона 2022/23. Первая игра состоится 20 июля в польском Лодзи, где киевляне будут номинальными хозяевами.