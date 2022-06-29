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Усиление перед Динамо. Фенербахче подписал экс-игрока Боруссии Д
"Канарейки" активно работают на трансферном рынке
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Фенербахче продолжает усиливать свой состав перед матчами с киевским "Динамо" в Лиге чемпионов. Стамбульский клуб договорился с "Карагюмрюком" о переходе 24-летнего вингера Эмре Мора, сообщает пресс-служба "канареек".
В сезоне-2021/22 Эмре Мор провел 26 матчей во всех турнирах за "Фатих Карагумрюк", в которых отметился 6 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.
Ранее турецкий игрок выступал играл в таких клубах, как греческий "Олимпиакос", датский "Норшелланнд", турецкий "Галатасарай", испанская "Сельта" и немецкая "Боруссия" из Дортмунда.
Как известно, "Фенербахче" сыграет с "Динамо" в рамках квалификации в ЛЧ сезона 2022/23. Первая игра состоится 20 июля в польском Лодзи, где киевляне будут номинальными хозяевами.
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