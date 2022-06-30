Турция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фенербахче готов заплатить 1 млн евро за аренду Довбика - источник
Артем все еще может отправиться в Стамбул
Офіційний сайт Дніпра-1/Автор невідомий
Нападающий "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбик все еще имеет вариант продолжения карьеры в Турции.
"Фенербахче" обратился в днепровский клуб с предложением по поводу перехода 25-летнего украинца, пишет Ajansspor. По информации источника, речь идет о годичной аренде, за которую "канарейки" готовы заплатить 1 млн евро. Более того, турецкий клуб уже якобы договорился лично с Артемом об условиях личного контракта на сумму в 1,5 миллиона евро.
Интересно, что накануне СМИ опровергали переговоры Довбика с "Фенербахче".
В прошлом сезоне за "Днепр-1" Артем провел 17 матчей, в которых забил 14 голов и оформил 4 результативные передачи. Его контракт с днепрянами рассчитан до конца 2024 года, а трансферная стоимость оценивается в 5 млн евро.
Популярное сейчас
- СБУ раскрыла детали ракетного удара россиян по торговому центру в Кременчуге
- Заря анонсировала возвращение Шахаба и просматривает Марлоса
- Украинская авиация совершила до 20 ударов по россиянам за среду
- Соперник Динамо в Лиге чемпионов хочет подписать известного итальянского форварда
- Звезда Динамо Виктор Цыганков сыграл свадьбу со своей очаровательной второй половинкой. ФОТО
- Грилиш оттянулся в Лас-Вегасе: вечеринка до 4 утра, сотни бутылок шампанского, Робертсон в теме