Фенербахче готов заплатить 1 млн евро за аренду Довбика - источник

Нападающий "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбик все еще имеет вариант продолжения карьеры в Турции.

"Фенербахче" обратился в днепровский клуб с предложением по поводу перехода 25-летнего украинца, пишет Ajansspor. По информации источника, речь идет о годичной аренде, за которую "канарейки" готовы заплатить 1 млн евро. Более того, турецкий клуб уже якобы договорился лично с Артемом об условиях личного контракта на сумму в 1,5 миллиона евро.

Интересно, что накануне СМИ опровергали переговоры Довбика с "Фенербахче".

В прошлом сезоне за "Днепр-1" Артем провел 17 матчей, в которых забил 14 голов и оформил 4 результативные передачи. Его контракт с днепрянами рассчитан до конца 2024 года, а трансферная стоимость оценивается в 5 млн евро.