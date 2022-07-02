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Алекс Тейшейра покидает Бешикташ после взаимного расторжения контракта

Турция
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Экс-игрок Шахтера провел в стамбульском клубе всего сезон

Алекс Тейшейра покидает Бешикташ после взаимного расторжения контракта

Фото: TRT Haber

UA-Футбол
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Бразильский полузащитник Алекс Тейшейра покинет стамбульский "Бешикташ" после взаимного расторжения контракта, как сообщил клуб. Игрок присоединился к команде всего-то в прошлом августе, и отыграл за сезон в клубе 31 матч во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 1 ассист.

Как утверждает "Бешикташ", игрок проявил понимание и поступил в интересах клуба. Бразилец по контракту с клубом получал по 3,5 миллиона евро в год. Его договор истекал лишь через год, в июле 2023.

Тейшейра был третьим самым высокооплачиваемым игроком "Бешикташа" в прошедшем сезоне. Больше него получали только бельгийский форвард Миши Батшуайи (5,5 миллионов евро в год) и хорватский защитник Домагой Вида (4,1 миллиона евро в год).

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В статье: Алекс Тейшейра Бешикташ (Стамбул)
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