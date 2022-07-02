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Алекс Тейшейра покидает Бешикташ после взаимного расторжения контракта
Экс-игрок Шахтера провел в стамбульском клубе всего сезон
Фото: TRT Haber
Бразильский полузащитник Алекс Тейшейра покинет стамбульский "Бешикташ" после взаимного расторжения контракта, как сообщил клуб. Игрок присоединился к команде всего-то в прошлом августе, и отыграл за сезон в клубе 31 матч во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 1 ассист.
Brezilyalı futbolcu Alex Teixeira ile karşılıklı anlaşarak sözleşmemizi feshetmiş bulunmaktayız.— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 2, 2022
Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda anlayış gösteren Alex Teixeira’ya hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/5w3KVksmGU
Как утверждает "Бешикташ", игрок проявил понимание и поступил в интересах клуба. Бразилец по контракту с клубом получал по 3,5 миллиона евро в год. Его договор истекал лишь через год, в июле 2023.
Тейшейра был третьим самым высокооплачиваемым игроком "Бешикташа" в прошедшем сезоне. Больше него получали только бельгийский форвард Миши Батшуайи (5,5 миллионов евро в год) и хорватский защитник Домагой Вида (4,1 миллиона евро в год).
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