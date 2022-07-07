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Усиление перед Динамо. Фенербахче может подписать уругвайского топ-форварда

Турция
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Эдинсон и в 35 может усилить команду

Усиление перед Динамо. Фенербахче может подписать уругвайского топ-форварда

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в Турции.

По данным Fotomac, интерес к топ-форварду проявляет "Фенербахче". Турецкая сторона готова предложить хороший контракт, а Жорже Жезуш лично лоббирует сей переход.

С лета 2022-го года Кавани находится в статусе свободного агента - после двух лет он ушел из "МЮ". За карьеру Кавани забил 360 голов и отдал 72 голевые передачи в 614 играх.

Напомним, что в рамках квалификации ЛЧ "Фенербахче" сыграет против "Динамо".

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В статье: Эдинсон Кавани Фенербахче (Стамбул)
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