Усиление перед Динамо. Фенербахче может подписать уругвайского топ-форварда

Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в Турции.

По данным Fotomac, интерес к топ-форварду проявляет "Фенербахче". Турецкая сторона готова предложить хороший контракт, а Жорже Жезуш лично лоббирует сей переход.

С лета 2022-го года Кавани находится в статусе свободного агента - после двух лет он ушел из "МЮ". За карьеру Кавани забил 360 голов и отдал 72 голевые передачи в 614 играх.

Напомним, что в рамках квалификации ЛЧ "Фенербахче" сыграет против "Динамо".