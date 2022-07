С Динамо не сыграет. Фенербахче и Озил расторгли контракт

"Фенербахче" и Месут Озил договорились о разрыве контракта. Об этом передает NTV Spor.

Опытный немецкий полузащитник перестал попадать в состав с марта 2022-го года из-за конфликта с тренером. Приход опытного Жорже Жезуша не изменил ситуацию - немца не вернули в состав.

