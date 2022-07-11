С Динамо не сыграет. Фенербахче и Озил расторгли контракт

"Фенербахче" и Месут Озил договорились о разрыве контракта. Об этом передает NTV Spor.

Опытный немецкий полузащитник перестал попадать в состав с марта 2022-го года из-за конфликта с тренером. Приход опытного Жорже Жезуша не изменил ситуацию - немца не вернули в состав.

Mesut Ozil eyes next club as 'Fenerbahce contract terminated' after four months frozen out #AFChttps://t.co/FOrcxLaX93 — Express Sport (@DExpress_Sport) July 11, 2022

Озил бесплатно переехал в Турцию зимой 2021-го года. За "Фенербахче" он в сумме провел 36 матчей и совершил 11 результативных действий (8 + 3). Отметим, что его контракт был действителен до лета 2024-го.

В матчах квалификации к ЛЧ "Фенербахче" сыграет против киевского "Динамо".