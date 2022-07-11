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С Динамо не сыграет. Фенербахче и Озил расторгли контракт

Турция
(1 голосов)

Опытный плеймейкер не играл с марта

С Динамо не сыграет. Фенербахче и Озил расторгли контракт

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Фенербахче" и Месут Озил договорились о разрыве контракта. Об этом передает NTV Spor.

Опытный немецкий полузащитник перестал попадать в состав с марта 2022-го года из-за конфликта с тренером. Приход опытного Жорже Жезуша не изменил ситуацию - немца не вернули в состав.

Озил бесплатно переехал в Турцию зимой 2021-го года. За "Фенербахче" он в сумме провел 36 матчей и совершил 11 результативных действий (8 + 3). Отметим, что его контракт был действителен до лета 2024-го.

В матчах квалификации к ЛЧ "Фенербахче" сыграет против киевского "Динамо".

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В статье: Месут Озил Фенербахче (Стамбул)
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Комментарии (1)
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Дон Купер (Хмельницький)
12.07.2022 в 01:05
З віком людина повинна ставати мудрішою. А в Месута... хто його знає, що в нього в голові. Шкода, класно ж колись грав.
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