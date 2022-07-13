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Официально: Месут Озил досрочно покинул Фенербахче
Было еще два года контракта
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Месут Озил официально покинул турецкий "Фенербахче".
Контракт именитого немца был действителен еще два года, однако стороны договорились о досрочном расторжении. В марте Месут поругался с главным тренером и не выходил больше на поле. Не помогла даже смена наставника.
Mesut Ozil's Fenerbahce contract has been terminated by mutual consent ❌ pic.twitter.com/WxPlZkikjw— GOAL News (@GoalNews) July 13, 2022
Озил бесплатно переехал в Турцию зимой 2021-го года. За "Фенербахче" он в сумме провел 36 матчей и совершил 11 результативных действий (8 + 3). Отметим, что его контракт был действителен до лета 2024-го.
Отметим, что досрочный уход поможет Озилу избежать встречи с "Динамо". Турецкий "Фенербахче" сыграет с киевлянами в рамках квалификации ЛЧ.
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