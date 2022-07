Официально: Месут Озил досрочно покинул Фенербахче

Месут Озил официально покинул турецкий "Фенербахче".

Контракт именитого немца был действителен еще два года, однако стороны договорились о досрочном расторжении. В марте Месут поругался с главным тренером и не выходил больше на поле. Не помогла даже смена наставника.

Mesut Ozil's Fenerbahce contract has been terminated by mutual consent ❌ pic.twitter.com/WxPlZkikjw