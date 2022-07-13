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Официально: Месут Озил досрочно покинул Фенербахче

Турция
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Было еще два года контракта

Официально: Месут Озил досрочно покинул Фенербахче

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Месут Озил официально покинул турецкий "Фенербахче".

Контракт именитого немца был действителен еще два года, однако стороны договорились о досрочном расторжении. В марте Месут поругался с главным тренером и не выходил больше на поле. Не помогла даже смена наставника.

Озил бесплатно переехал в Турцию зимой 2021-го года. За "Фенербахче" он в сумме провел 36 матчей и совершил 11 результативных действий (8 + 3). Отметим, что его контракт был действителен до лета 2024-го.

Отметим, что досрочный уход поможет Озилу избежать встречи с "Динамо". Турецкий "Фенербахче" сыграет с киевлянами в рамках квалификации ЛЧ.

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В статье: Месут Озил Фенербахче (Стамбул)
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