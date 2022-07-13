Официально: Месут Озил досрочно покинул Фенербахче

Месут Озил официально покинул турецкий "Фенербахче".

Контракт именитого немца был действителен еще два года, однако стороны договорились о досрочном расторжении. В марте Месут поругался с главным тренером и не выходил больше на поле. Не помогла даже смена наставника.

Mesut Ozil's Fenerbahce contract has been terminated by mutual consent ❌ pic.twitter.com/WxPlZkikjw — GOAL News (@GoalNews) July 13, 2022

Озил бесплатно переехал в Турцию зимой 2021-го года. За "Фенербахче" он в сумме провел 36 матчей и совершил 11 результативных действий (8 + 3). Отметим, что его контракт был действителен до лета 2024-го.

Отметим, что досрочный уход поможет Озилу избежать встречи с "Динамо". Турецкий "Фенербахче" сыграет с киевлянами в рамках квалификации ЛЧ.