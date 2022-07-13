Турция
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Недолго побыл свободным агентом. Озил нашел новую команду в Турции
Буквально час назад он покинул "Фенербахче"
Фото: NTVSpor
Сегодня официально стало известно, что Месут Озил
Месут перейдет в турецкий "Истанбул Башакшехир". Об этом команда официально сообщила в социальных сетях. Никаких деталей сделки стороны не сообщают.
???? #KırZincirlerini ????— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) July 13, 2022
???????? @M10 pic.twitter.com/20XlJ6vfu8
Отметим, что в прошлом сезоне "Истанбул" финишировал на четвертом месте в турецком первенстве.
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