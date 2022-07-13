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Недолго побыл свободным агентом. Озил нашел новую команду в Турции

Турция
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Буквально час назад он покинул "Фенербахче"

Недолго побыл свободным агентом. Озил нашел новую команду в Турции

Фото: NTVSpor

UA-Футбол
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Сегодня официально стало известно, что Месут Озил покинул "Фенербахче". Именитый полузащитник быстро нашел новую команду.

Месут перейдет в турецкий "Истанбул Башакшехир". Об этом команда официально сообщила в социальных сетях. Никаких деталей сделки стороны не сообщают.

Отметим, что в прошлом сезоне "Истанбул" финишировал на четвертом месте в турецком первенстве.

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В статье: Месут Озил Истанбул ББ (Стамбул)
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