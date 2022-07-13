Недолго побыл свободным агентом. Озил нашел новую команду в Турции

Сегодня официально стало известно, что Месут Озил покинул "Фенербахче" . Именитый полузащитник быстро нашел новую команду.

Месут перейдет в турецкий "Истанбул Башакшехир". Об этом команда официально сообщила в социальных сетях. Никаких деталей сделки стороны не сообщают.

Отметим, что в прошлом сезоне "Истанбул" финишировал на четвертом месте в турецком первенстве.