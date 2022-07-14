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Будущий соперник Динамо продолжает усиливаться - подписан бразильский опорник

Турция
(2 голосов)

Активность турецкого клуба

Будущий соперник Динамо продолжает усиливаться - подписан бразильский опорник

Фото: Fenerbahçe Spor Kulübü

UA-Футбол
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Турецкий "Фенербахче" провернул очередную сделку на трансферном рынке.

Стамбульцы за три миллиона приобрели опорника "Фламенго" Вилиана Арао. Контракт с ним был подписан сроком на два года.

Напомним, что в рамках квалификации ЛЧ "Фенербахче" сыграет против киевского "Динамо".

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В статье: Фенербахче (Стамбул)
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