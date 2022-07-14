Турция
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Будущий соперник Динамо продолжает усиливаться - подписан бразильский опорник
Активность турецкого клуба
Фото: Fenerbahçe Spor Kulübü
Турецкий "Фенербахче" провернул очередную сделку на трансферном рынке.
Стамбульцы за три миллиона приобрели опорника "Фламенго" Вилиана Арао. Контракт с ним был подписан сроком на два года.
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Напомним, что в рамках квалификации ЛЧ "Фенербахче" сыграет против киевского "Динамо".
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