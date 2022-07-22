Фенербахче подписал звездного форварда из Серии А

Стамбульский "Фенербахче", который противостоит "Динамо" в квалификации Лиги Чемпионов, объявил о трансфере Жоау Педру из итальянского "Кальяри". Форвард подписал трехлетний контракт с турецким грандом.

По информации transfermarkt, "Фенербахче" заплатил клубу из Сардинии почти 5 млн евро.

Жоау Педру родился в Бразилии, перед тем как присоединиться к "Кальяри" в 2014-м успел поиграть за "Палермо", в Португалии, Уругвае и снова Бразилии. Именно после прихода Жоау Педру "Кальяри" завоевал путевку в Серию А. Если сначала он использовался как полузащитник, то в последних сезонах Жоау Педру играл как форвард.

Сезон 19/20 он закончил с результатом 18 голов в 35 матчах, в следующем отличился 16 раз, в сезоне 2021/22 забил 13 мячей. В общей сложности за "Кальяри" он отыграл 269 матчей, в которых забил 86 голов и отдал 28 результативных передач.

В марте 30-летний Жоау Педру дебютировал в составе сборной Италии.

Для "Фенербахче" это уже восьмой трансфер этим летом. Стамбульский клуб уже потратил на новых игроков почти 20 млн евро, при этом двух футболистов - из английского "Вотфорда" и нидерландского ПСВ подписывал как свободных агентов.

Напомним, что в среду, 27 июля, "Фенербахче" сыграет второй матч с киевским "Динамо" в рамках квалификации Лиги Чемпионов. Первый поединок завершился со счётом 0:0.