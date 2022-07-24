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Фенербахче продал еще одного игрока в преддверии ответного матча с Динамо
На этот раз - в Саудовскую Аравию
Getty Images
Турецкий "Фенербахче" объявил о достижении договоренности по трансферу полузащитника Луиса Густаво в "Аль-Наср" из Саудовской Аравии.
35-летний футболист пройдет медосмотр в новой команде и подпишет все необходимые документы. По информации портала Transfermarkt, переход бразильца произошел на правах свободного агента.
В футболке "Фенербахче" Густаво выступал с 2019 года. На его счету 97 матчей за клуб. Ранее хавбек также играл за "Коринтианс", "Вольфсбург", "Хоффенхайм", "Баварию" и "Марсель".
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