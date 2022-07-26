Фенербахче может подписать португальского защитника

Защитник "Олимпиакоса" Рубен Семеду по-прежнему интересен "Фенербахче". Об этом сообщает в своем Twitter журналист Ягиз Сабунчоглу.

По данным источника, на трансфере португальца настаивает главный тренер Жорже Жезус. Сейчас "канарейки" ищут нового центрального защитника, поскольку Мин Чже Ким собирается покинуть команду летом.

Семеду принадлежит "Олимпиакосу" с лета 2019 года. Прошлый сезон провел в аренде в "Порту".

Напомним, что 27 июля "Фенербахче" сыграет ответный матч против "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов. Правда, если турки оформят трансфер в ближайшие часы, футболист скорее всего не сыграет против киевлян.