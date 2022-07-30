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Трабзонспор обошел грандов – Фенербахче и Бешикташ – по победам в Суперкубке Турции. Клуб вынес Сивасспор 4:0
У клуба из Трабзона теперь 10 побед в турнире
Фото: Daily Sabah
Чемпионы Турции в прошлом сезоне, "Трабзонспор", обыграли в матче за Суперкубок страны "Сивасспор" со счетом 4:0. После первого тайма команда вела всего лишь 1:0.
Эта победа сделала "Трабзонспор" десятикратным чемпионом турнира, и вторым по количеству побед в нем. Больше – только у "Галатасарая", у них 21 чашка. Однако, теперь у команды из Трабзона на победу больше, чем у других стамбульских грандов – "Фенербахче" и "Бешикташа".
"Трабзонспор" победил благодаря двум голам купленного прошлым летом у "Аталанты" датчанина Андреаса Корнелиуса, голу экс-фулбека "Удинезе" Йенса Стрюгера Ларсена и еще одному голу от грека Анастасиоса Бакасетаса.
Олимпийский стадион Ататюрка, Стамбул, Турция, 30.7.2022
"Трабзонспор" - "Сивасспор" 4:0
Голы: А. Корнелиус, 37, 51; Й. Стрюгер Ларсен, 64; А. Бакасетас, 76.
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