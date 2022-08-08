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Галатасарай подписал легенду Наполи и запасного Арсенала
Дрис Мертенс и Лукас Торрейра уже в Стамбуле
Фото: instagram.com/galatasaray
"Галатасарай" объявил о подписании нападающего Дриса Мертенса и опорного хавбека Лукаса Торрейры.
35-летний бельгиец перешел как свободный агент после ухода из "Наполи", где ему принадлежит рекорд по количеству голов - 148 в 396 матчах. Турки подмахнули ветерану контракт по схеме 1+1.
Galatasaray’a hoş geldin, @dries_mertens14 pic.twitter.com/fINb4ATURc— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 8, 2022
Что касается 26-летнего Торрейры, то за него "Арсенал" выручил 6 млн евро, а договор с уругвайцем подписали до 2026-го.
Лукас принадлежал "Канонирам" с 2018-го, но ожиданий не оправдал и, как следствие, скитался по арендам. Последняя - в "Фиорентину" - была довольно удачной с 5 голами в 31 матче Серии А.
Galatasaray’a hoş geldin, @LTorreira34 pic.twitter.com/FxnLwpIBIv— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 8, 2022
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