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Галатасарай подписал легенду Наполи и запасного Арсенала

Турция
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Дрис Мертенс и Лукас Торрейра уже в Стамбуле

Галатасарай подписал легенду Наполи и запасного Арсенала

Фото: instagram.com/galatasaray

Новина українською

"Галатасарай" объявил о подписании нападающего Дриса Мертенса и опорного хавбека Лукаса Торрейры.

35-летний бельгиец перешел как свободный агент после ухода из "Наполи", где ему принадлежит рекорд по количеству голов - 148 в 396 матчах. Турки подмахнули ветерану контракт по схеме 1+1.

Что касается 26-летнего Торрейры, то за него "Арсенал" выручил 6 млн евро, а договор с уругвайцем подписали до 2026-го.

Лукас принадлежал "Канонирам" с 2018-го, но ожиданий не оправдал и, как следствие, скитался по арендам. Последняя - в "Фиорентину" - была довольно удачной с 5 голами в 31 матче Серии А.

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В статье: Галатасарай (Стамбул) Дрис Мертенс Лукас Торрейра
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