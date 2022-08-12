СМИ: Артем Кравец продолжит карьеру во втором турецком дивизионе

Украинский форвард Артем Кравец определился с новым клубом.

Форвард продолжит карьеру в турецком "Сакарьяспоре", о чем передает Sport.ua. Источник информирует, что контракт полностью согласован, однако его детали не разглашаются.

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Кравец находится в статусе свободного агента с февраля после того как покинул "Коньяспор". Ранее форвард играл за родное "Динамо", киевский "Арсенал", а также за "Штутгарт", "Гранаду" и "Кайсериспор".

"Сакарьяспор" выступает во втором турецком дивизионе.