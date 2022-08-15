Второй дивизион Турции. Экс-лидер Ворсклы нашел новую команду

Экс-футболист "Ворсклы" Оливье Тилль нашел новую команду.

В этот понедельник уроженец Люксембурга официально подписал контракт с турецким "Эюспором". Клуб ныне выступает в Первой лиги Турции (второй по силе дивизион).

Eyüpspor’umuza Hoş Geldin Olivier Thill! ????



Eyüpspor’umuz, geçtiğimiz sezon da formamızı giyen Olivier Thill'i renklerine bağladı. ✍️



Olivier Thill'e hoş geldin diyor, eflatun sarılı formayla başarılar diliyoruz. ???????? pic.twitter.com/su2p6s1gqt — Eyüpspor (@eyupsporkulubu) August 15, 2022

После начала военных действий в Украине, именно в "Эюспоре" Оливье провел полгода в аренде и там же получил серьезную травму. Сейчас он продолжает восстановление.

Читайте также Ворскла объявила об уходе братьев Тиллей - один отправился в аренду к обидчику

За год игры в "Ворскле" Тилль в сумме отыграл 31 игру, забил 12 голов и отдал восемь голевых передач.