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Второй дивизион Турции. Экс-лидер Ворсклы нашел новую команду
Еще недавно зажигал в УПЛ
Фото: Eyupsporkulubu
Экс-футболист "Ворсклы" Оливье Тилль нашел новую команду.
В этот понедельник уроженец Люксембурга официально подписал контракт с турецким "Эюспором". Клуб ныне выступает в Первой лиги Турции (второй по силе дивизион).
Eyüpspor’umuza Hoş Geldin Olivier Thill! ????— Eyüpspor (@eyupsporkulubu) August 15, 2022
Eyüpspor’umuz, geçtiğimiz sezon da formamızı giyen Olivier Thill'i renklerine bağladı. ✍️
Olivier Thill'e hoş geldin diyor, eflatun sarılı formayla başarılar diliyoruz. ???????? pic.twitter.com/su2p6s1gqt
После начала военных действий в Украине, именно в "Эюспоре" Оливье провел полгода в аренде и там же получил серьезную травму. Сейчас он продолжает восстановление.
За год игры в "Ворскле" Тилль в сумме отыграл 31 игру, забил 12 голов и отдал восемь голевых передач.
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