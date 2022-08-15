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Второй дивизион Турции. Экс-лидер Ворсклы нашел новую команду

Турция
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Еще недавно зажигал в УПЛ

Второй дивизион Турции. Экс-лидер Ворсклы нашел новую команду

Фото: Eyupsporkulubu

UA-Футбол
Новина українською

Экс-футболист "Ворсклы" Оливье Тилль нашел новую команду.

В этот понедельник уроженец Люксембурга официально подписал контракт с турецким "Эюспором". Клуб ныне выступает в Первой лиги Турции (второй по силе дивизион).

После начала военных действий в Украине, именно в "Эюспоре" Оливье провел полгода в аренде и там же получил серьезную травму. Сейчас он продолжает восстановление.

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За год игры в "Ворскле" Тилль в сумме отыграл 31 игру, забил 12 голов и отдал восемь голевых передач.

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В статье: Оливье Тилль
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