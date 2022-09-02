Усиление перед Динамо: Фенербахче договорился о переходе форварда Челси

"Фенербахче" на своем официальном сайте сообщил, что клуб достиг договоренности по переходу нападающего "Челси" Миши Батшуайи.

Детали сделки не уточняются. Футболист прилетит в Стамбул, чтобы провести переговоры, пройти медосмотр и подписать контракт.

Батшуайи стал игроком "Челси" в 2016 году. После этого синие несколько раз отправляли его в аренду: в "Боруссию" Дортмунд, "Валенсию", "Кристал Пэлас". Последний сезон бельгиец провел в турецком "Бешикташе". Там он отыграл 42 матча во всех турнирах, в которых забил 14 голов и выполнил 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 10 миллионов евро.

Напомним, "Фенербахче" сыграет в групповом этапе с киевским "Динамо", кипрским "АЕКом" и французским "Ренном".