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Усиление перед Динамо: Фенербахче договорился о переходе форварда Челси

Турция
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Турецкий клуб продолжает обновлять свой состав

Усиление перед Динамо: Фенербахче договорился о переходе форварда Челси

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Фенербахче" на своем официальном сайте сообщил, что клуб достиг договоренности по переходу нападающего "Челси" Миши Батшуайи.

Детали сделки не уточняются. Футболист прилетит в Стамбул, чтобы провести переговоры, пройти медосмотр и подписать контракт.

Батшуайи стал игроком "Челси" в 2016 году. После этого синие несколько раз отправляли его в аренду: в "Боруссию" Дортмунд, "Валенсию", "Кристал Пэлас". Последний сезон бельгиец провел в турецком "Бешикташе". Там он отыграл 42 матча во всех турнирах, в которых забил 14 голов и выполнил 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 10 миллионов евро.

Напомним, "Фенербахче" сыграет в групповом этапе с киевским "Динамо", кипрским "АЕКом" и французским "Ренном".

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Челси (Лондон) Миши Батшуайи
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Источник:
fenerbahce.org

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