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Вместо Динамо - турецкий клуб. Экс-форвард Порту нашел новую команду
Договор рассчитан на один сезон
Фото: hatayspor.org.tr
Португальский нападающий Зе Луиш продолжит карьеру в Турции. Новым клубом 32-летнего футболиста стал турецкий "Хатайспор", сообщает официальный сайт команды.
Контракт рассчитан на один сезон. Трансфер состоялся на правах свободного агента.
Зе Луиш находился без команды с июля 2022 года. До этого он выступал в португальских ("Порту", "Жил Висенте", "Брази") и российских ("спартак", "локомотив") клубах.
Напомним, ранее была информация, что он станет игроком киевского "Динамо", но до подписания контракта дело так и не дошло.
Daha önce Braga, Spartak Moskova, Porto, Lokomotiv Moskova, Gil Vicente FC gibi kulüplerde forma giyen tecrübeli forvet oyuncusu Jose Luis ( Ze Luis) Atakaş Hatayspor'umuzda????#AtakaşHatayspor pic.twitter.com/0ZxLINDSvY— Hatayspor (@Hatayspor_FK) September 7, 2022
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