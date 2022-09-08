Вместо Динамо - турецкий клуб. Экс-форвард Порту нашел новую команду

Португальский нападающий Зе Луиш продолжит карьеру в Турции. Новым клубом 32-летнего футболиста стал турецкий "Хатайспор", сообщает официальный сайт команды.

Контракт рассчитан на один сезон. Трансфер состоялся на правах свободного агента.

Зе Луиш находился без команды с июля 2022 года. До этого он выступал в португальских ("Порту", "Жил Висенте", "Брази") и российских ("спартак", "локомотив") клубах.

Напомним, ранее была информация, что он станет игроком киевского "Динамо", но до подписания контракта дело так и не дошло.