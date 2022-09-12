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Арда Туран завершил карьеру. Ему 35 лет

Турция
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После перехода в "Барселону" что-то пошло не так

Арда Туран завершил карьеру. Ему 35 лет

Фото: instagram.com

Новина українською

Полузащитник "Галатасарая" Арда Туран завершил карьеру. У 35-летнего игрока 100 игр за сборную Турции.

Последние два сезона Туран выступал за "Галатасарай". В турецком клубе он начинал карьеру и вернулся из "Барсы" в 2020 году. В прошлом сезоне он провел 12 матчей и отдал 1 голевую передачу.

Арда был лидером "Атлетико" до перехода в "Барселону" в 2015-м году. С "индейцами" он выиграл Ла Лигу, побеждал в Кубке и Суперкубке Испании, Лиге Европы и Суперкубке УЕФА. За 178 матчей в мадридском клубе он забил 22 гола и отдал 32 голевые передачи.

В сборной Туран провел 100 матчей и забил 16 голов.

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В статье: Арда Туран Барселона Галатасарай (Стамбул)
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