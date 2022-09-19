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Родные на трибунах были в шоке. Новичка Антальяспора удалили сразу же после выхода на замену

Турция
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Получилось нелепо

Родные на трибунах были в шоке. Новичка Антальяспора удалили сразу же после выхода на замену

Фото: antalyaspor.com.tr

Новина українською

В матче 7-го тура чемпионата Турции "Антальяспор" на своем поле принимал "Адану Демиспор" (0:3). Данная игра запомнилась не только удалением украинского защитника гостей Ярослава Ракицкого, но и нелепым случаем хозяев.

На 59-й минуте встречи на замену в составе "Антальяспора"вышел полузащитник Сея Накадзима, сменив Хуссама Эддина Гашу. Не прошло и полминуты, как 28-летний японец совершил грубейший фол и получил желтую карточку. После просмотра VAR арбитр принял решение об удалении футболиста.

На трибунах в это время находилась семья Сея, и их эмоции попали на камеру. Мать Накадзимы расплакалась после удаления сына. Стоит отметить, что он перешел в турецкую команду этим летом. За новый клуб он уже выходил замену в выездном матче с "Кайсериспором" (0:1).

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В статье: Антальяспор (Анталья) Адана Демирспор
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